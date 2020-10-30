方志友、陳乃榮主演魔幻音樂劇《妖怪臺灣》，該劇由故事工廠攜手國立臺灣交響樂團推出，改編自何敬堯暢銷同名著作《妖怪臺灣》，將臺灣第一本妖怪百科跨足音樂劇，在舞台上呈現超過十種妖怪的樣貌。方志友首度演出音樂劇，坦言壓力大，排練後還做噩夢「但美好總有殘酷一面，夢見魔音穿腦而驚醒」。

方志友演出音樂劇契機，原來是帶2個小孩探班老公楊銘威演出《我們與惡的距離》全民公投劇場版排練，被監製相中邀請試戲，沒想到一試就拿到角色，讓她心情彷彿中樂透般，她透露自己是迪士尼控，每每看到美女與野獸、歌舞青春等音樂劇，都夢想可以成為劇中主角高唱。

方志友劇中飾演小說界的妖怪女王，人前畏畏縮縮，但來到了妖怪世界則顯得自在，除了展現演技，還得一展歌喉與舞技。方志友說，音樂劇要練習把聲音傳得很遠，「比以前在參與《星光大道》比賽時，緊張八百萬倍以上」。也笑說排練完後，到家會先在車內自我練唱1小時，做完家務後也勤練走位。

方志友形容自己像「海綿」不斷吸收成長，也打趣說好在老公升格「舞台劇前輩」，提醒她許多妙招，排練前老公也會傳幽默訊息，幫她化解壓力。至於楊銘威近期在《我的婆婆真可愛》飾演鍾欣凌3兒子「秉仁」受矚目，會擔心老公比自己紅？她說「不擔心，樂見有好角色讓老公發揮」，笑說想當老公身旁小女人，也糾正工作人員「楊銘威不是方志友的老公，而是演員楊銘威」。魔幻音樂劇《妖怪臺灣》12月5日、6日於台中中山堂首演，購票請洽兩廳院售票系統。

方志友演出魔幻音樂劇《妖怪臺灣》，排練後聽導演筆記重點。（故事工廠提供）

方志友在魔幻音樂劇《妖怪臺灣》有舞蹈動作。（故事工廠提供）

(中時 )