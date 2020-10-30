台灣新生代唱作人「LINION」，日前推出第二張專輯《Leisurely》，新歌〈Oh Girl〉MV請來草口未影像工作室的郭佩萱導演，用帶有迷幻撞色的鏡頭拍出LINION鬼靈精怪感，LINION在MV中也化身成俏皮的「黑手」，在機車行中展開浪漫奇想旅程。有趣的是，身兼9m88貝斯手的LINION，拍新歌MV的前一天巧恰碰上金曲獎頒獎典禮，LINION在9m88的慶功宴後只睡一小時，就開始拍MV拍到深夜，他苦笑表示：「真的很硬、還好我撐過了。」為了拍攝MV，LINION需要學會騎古董的偉士牌「鴨母」，讓過去從沒騎過打檔偉士牌的LINION大呼新奇。

《Leisurely》實體專輯設計由入圍金曲最佳專輯裝幀設計的張溥輝操刀，首波預購的500張專輯中，藏有10張LINION親自潛入印刷廠簽上的簽名專輯彩蛋，他對歌迷喊話，如果打開專輯發現已經簽好名字，記得拍張照Tag他，讓他看到彩蛋們在全台帶來的驚喜。此外，預購版的專輯還會送上特別版的小禮物，與專輯中feature的陳嫺靜、雷擎、deca joins主唱鄭敬儒在預購版限定的貼紙上合體。

LINION日前推出新專輯《Leisurely》。（嘿黑豹工作室提供

(中時 )