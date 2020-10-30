員林市公所結合在地馬場、觀光工廠和人氣藤山步道，11月7、8日將在員南路和藤山步道，舉辦「走出健康、引以為農」農業產業文化活動。（謝瓊雲攝）

員林市「走出健康、引以為農」農業產業文化活動，除有藤山步道健行、優質農產市集、兒童劇團和親子節目秀，更有新奇的騎馬體驗和餅乾DIY，活動內容豐富。（謝瓊雲攝）

員林市結合在地馬場、觀光工廠和人氣藤山步道，將在11月7、8日兩天舉辦「走出健康、引以為農」農業產業文化活動，員林市長游振雄、代表會主席賴東位30日在宣傳活動上，熱情還迎各地遊客，以實際行動挺在地農業。

眾人在員南路客家展演場舉行啟動儀式，手持魔法棒倒數，氣球繽紛乍現，場邊還有四匹駿馬吸引眾人眼光；今年員林市公所為振興在地農業、產業，刺激消費，為期兩天活動將有健行集點、騎馬體驗、餅乾DIY和精彩兒童劇團演出。

游振雄表示，今年各行各業均受疫情衝擊，農產品銷售通路也受限，員林番石榴、紅龍果和洛神花正值產季，歡迎消費者直接向產地農民訂購，買到最優質新鮮的農產。歡迎全家一起來藤山步道健行，登頂眺望員林、社頭，在會場欣賞各項精彩演出。

農業課指出，2天活動還有小丑魔術秀、泡泡秀與大氣球魔術等，場邊有70攤青農與彰化優先品牌市集，更將發放2000張「雄遊券」集點卡，參與民眾領取後只要在員獅亭、奉天宮集滿2個蓋章，即可折抵攤區消費50元；網路預約免費報名觀賞小青蛙劇團「醜小鴨」，保留座位還可再獲得50元抵用券。

活動適逢立冬，兩天活動還將分上、下午時段發放900份限量麻油雞供免費品嘗，以食補方式為民眾補充元氣，活動詳情可上員林市公所官網查詢。

(中時 )