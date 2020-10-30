大陸中國工程院院士、知名防疫專家鐘南山表示，按照現在大陸的防疫制度和措施強度，他不認為第二波新冠肺炎疫情會在大陸爆發。他同時也說，防控新冠的措施對流感也有效，秋冬季應增強對流感與新冠的鑒別能力。

據《環球時報》報導，鍾南山30日在河北省石家莊市舉行的醫藥健康視頻峰會上表示，從全球視角而言，第二波新冠肺炎疫情實際上已經開始，一些國家已再度強制封城。隨著天氣的變冷，除了南非、澳大利亞等南半球國家外，大部分北半球國家的疫情情況都會加重。但是大陸爆發第二次疫情的可能性很低。

鍾南山說，因為大陸有一套完整的群防群控機制，但是社會還是需要對此保持警惕，因為最近已有8次零星的爆發，而且每2次的時間間隔都更小。「按照現在中國的防疫制度和強度，我不認為第二波疫情會在中國爆發」。

報導說，隨著秋冬季的來臨，新冠疫情與流感是否會疊加發生的風險也成為許多人的擔憂。對此，鍾南山說，今年的疫情中已發現一些新冠與流感共同感染的案例，不過，保持社交距離、戴口罩等預防新冠病毒最有效的辦法，對於防控流感也同樣有效。

他指出，在新冠疫情發生後，大陸對流感的警惕和預防手段也都已大大提升。現在的重點是如何鑒別出流感與新冠，以增強治療的針對性，目前大陸在這方面的措施已有明顯加強。

(中時新聞網)