新北市議員曾煥嘉今（30日）下午於議會質詢時表示，市府相當努力，力拼重劃區、都更三箭，卻未注重到部分中小型企業因重劃區整治，導致產業外移至桃園。新北市長侯友宜表示，要協助想要留下來的企業，沒有傳統產業就沒有就業機會。

曾煥嘉質詢時說，市府力推都更三箭、塭仔俊重劃區等，表面上可以看到有開發經費可以挹注財政，但背後衍生的問題卻忽略，因重劃區導致中小企業外移，因為沒有生存空間，企業往桃園移動，「以往是桃園要來新北上班，現在是新北必須到桃園上班。」

「中小型企業你願意我幫你！」侯友宜答詢時說，會思考後續、創造商機，沒有傳統產業就沒有就業機會，當都市開發時要評估這些中小企業、違規工廠是否願意留下來，要讓他們根留台灣，這些是台灣經濟起飛之母。

此外，侯友宜也說，要替想要留下來的業者找法令解釋，讓他們可以根留新北、而不是刁難，協助幫忙尋找廠房、土地等問題。

(中時 )