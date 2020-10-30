台灣內視鏡之父陳寶輝13日辭世，享壽90歲，31日將於台北市立第一殯儀館景行廳舉行告別式，上午8時家祭，9時公祭。（台北市聯合醫院提供／張立勳台北傳真）

台北市立聯合醫院29日於仁愛院區檢驗大樓6樓大禮堂，舉辦前局長陳寶輝緬懷追思音樂會，由仁愛院區主任鄭企峰、醫師張智欽、簡穎瑄所演奏的樂曲外，陳寶輝的孫女也在現場演奏巴哈無伴奏大提琴組曲，與現場的家屬、來賓以及仁愛院區同仁一同緬懷。

台灣內視鏡之父陳寶輝13日辭世，享壽90歲，31日將於台北市立第一殯儀館景行廳舉行告別式，上午8時家祭，9時公祭。

仁愛院區院長蕭勝煌表示，陳寶輝從1963年到仁愛醫院服務，直到1993年受前北市長黃大洲之託接下衛生局長，仍不忘病人每日早晚都到醫院查房看病人的狀況，從他身上學習到身教言教的重要，因此在2018年獲得第28屆醫療奉獻獎。

蕭勝煌說，30年前陳寶輝從日本回來，返台後對他說，當時日本企業在45歲開始發展接班人的概念，在他的高瞻遠矚的理念推展並奠定了仁愛醫院消化內外科整體發展的基業及好名聲。

聯合醫院副總院長璩大成指出，陳寶輝一路來對其後進的提攜與照顧不遺餘力，培育許多醫療人才。陳寶輝是消化內科的專家，不但是台灣第一個引進軟式內視鏡，開創台灣消化內外科新紀元，更奠定仁愛醫院消化內外科強大的發展，其堅定的求知求學精神，也讓後進肅然起敬，奉為圭臬，不敢怠惰。

現場由蕭勝煌代表仁愛院區全體向家屬致意，並頒發終生貢獻獎予家屬，感念陳寶輝對台灣醫療發展、公衛建置的貢獻，奉獻所學代代傳承，對仁愛院區的照顧，持續提升市民的醫療服務品質，期望將「視病如親」的精神延續下去。

(中時 )