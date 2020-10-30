距美國大選日倒數不到一周的時間，民調網站RealClearPolitics最新數據顯示，川普總統的全國民調平均仍輸民主黨對手拜登7.5個百分點，有專家普遍認為，川普上屆大選之所以意外當選，是因原本未決定選民最後關鍵時刻一面倒力挺是一大原因。至於，今年選舉到底鹿死誰手，前立法委員林郁方在政論節目中則斷言，「拜登會贏」。

林郁方在政論節目「少康戰情室」中談到，「我認為拜登會贏，記得我三周前在節目中就說，這個戲已經過了，只是贏多贏少，我只是不像有些人說出贏多少票，但這個選舉我認為『基本上是結束』」。

林郁方提到，「很多人認為說這一次可能會票數會接近到可能要由國會來投票，或者要打官司等等，我認為不會，但會不會說當天就知道答案，這個我不曉得，因為這次通訊投票的人太多了，那這些通訊投票的票，連開票都很麻煩，是不是都會即時轉換成這個選票，真的不曉得轉換過程的速度...。」

另外，隨著美國大選進入倒數計時階段，《軍事時報》（Military Times）針對退役和現役選民所做的民調顯示，現役軍人較支持民主黨候選人拜登，但多數退役老兵卻支持總統川普。

(中時新聞網)