雖然美股隔夜全面收漲，然恆指今日開低走低，午後美股期貨跌深，內地股市亦下挫之下，恆指午後擴大跌勢。
周五香港恆生指數收跌479.18點或-1.95%，為24107.42點，為連續第四個交易日下挫。國企股(H股)跌195.22點或-1.96%，為9760.24點。
今日大盤成交總金額為1517.27億港元。食物飲品股、保健護理股、資訊科技股領跌，分別跌3.82%，2.63%、2.51%。
騰訊交易量居首。在昨日股價創新高後，騰訊今日收跌2.3%，報591港元。
阿里巴巴成交居次。螞蟻金服今日中午截止認購，阿里跌3.1%，報293.2港元。
在瑞信調高目標價下，美團昨日飆漲6%，今日則收跌3.03%。
中興通訊跌4.0%，報17.08港元。瑞信下調該公司2020~2022年的年度盈餘展望，目標價調降到24.2港元。
比亞迪電子跌8.89%，報33.3港元。瑞信調降該公司2020~2022年獲利展望分別40%、15%和0%，目標價降為33.6港元。
餐飲股下挫。指標個股海底撈跌6.23%，收報51.2港元。呷哺呷哺跌5.0%。九毛九跌3.0%。
(時報資訊)
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