工研院預估，2021-2026年全球處方藥品市場甚至超越2015-2019年間，年複合成長率將可恢復到7.3%左右，整體處方藥市值可望達到1.36兆美元。

國際處方藥品市場受到新型冠狀病毒(COVID-19)肺炎疫情影響，門診數、處方數下降，工研院預估2020年年成長將僅約3.1%，整體處方藥市場達8,991億美元。

其中，新藥核准部分影響不大，估計今年美國食品藥品監督管理局(FDA)核准藥品數量應可超過2019總體。主要影響在臨床試驗階段的藥品，由於門診量減少也影響病患招募，恐延長臨床試驗期程。

工研院觀察分析，研發部分整體新藥產品線研發數2020年將有機會超越2019年，過去10年來愈來愈多小廠的研發加入競爭，大廠的研發量能下滑；近5年只有1~2個pipeline的公司維持在19%左右。主要研發領域聚焦腫瘤、代謝、抗感染、神經、免疫、心血管等。

另外，COVID-19疫情亦加速新興技術在治療應用的開發與市場接受度，工研院預期在COVID-19疫苗與療法逐漸就位後，2021-2026年全球處方藥品市場甚至超越2015-2019年間，年複合成長率將可恢復到7.3%左右，整體處方藥市值可望達到1.36兆美元。

(時報資訊)