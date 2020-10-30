住商機構企畫研究室統計旗下加盟店10月成交業績，全台與上月相比增加0.6%，較去年同期大增23.6%，六都各自表現，台北市月減10.3%，年增23.8%；新北月減3.8%，年增31.8%，桃園月增5.4%，年增24.6%，台中月增16.3%，年增12.4%，台南月增0.9%，年增31.9%，高雄月減0.3%，年增17.8%。住商機構企畫研究室經理徐佳馨指出，低利與高成數帶動本波買氣，不過買方因為購買力沒有辦法提升，加上經濟局勢不穩，態度轉攻為守，在較高價區更為明顯。

綜觀六都表現，月成長雙北與高雄表現較為弱勢，年成長六都均大幅增加，以台南與台中表現最強勢，成長均超過三成，徐佳馨分析，雙北與高雄近期成屋價格處於高點，買方購買力沒有增加，成交表現較弱勢，台南與台中重大建設頻傳，預售市場火熱，後市頗值得留意。

大家房屋企畫研究室主任郎美囡認為，各國為了穩定經濟而採用量化寬鬆政策，市場出現豐沛的資金，並流向股市及房市，帶動起不動產成交價量，房市的熱度反而壓縮買方的議價空間，惟國際政經情勢不穩，建議買方注意價格，多方比較，將能有效降低風險。

(時報資訊)