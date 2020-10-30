全球醫療器材市場規模在2019年達4,036億美元，預估2020年可達4,200億美元；預期將以年複合成長率5.6%的速度，至2022年達到4,753億美元。

回顧2019年的國際醫療器材產業，隨著高齡化人口持續增加，全球醫療照護支出持續攀升，造成龐大的財政負擔，先進國家積極尋求創新的科技發展以減緩醫療照護支出，簡化醫療流程，以期獲得更有效的醫療照護方案。

2019年底爆發COVID-19疫情，為2020年迎來「黑天鵝」，影響層面擴散全球市場，並打亂產業供應鏈，衝擊各個產業，也影響全球經濟發展，因應疫情變化嚴峻，歐美各國均宣布疫情相關產品緊急使用授權(EUA)，預期帶動全球醫療器材結構轉變也驅動研發疫情相關醫材需求的成長。

至於在全球感染性檢測醫療器材市場規模在2019年達170.7億美元，預期將以年複合成長率6.2%的速度，至2024年達到2,17.2億美元。

新冠肺炎在2019年底橫空出世，由於基因解序的進步，新冠肺炎的病原也很快地被發現並解序，眾多分子檢測產品也隨之被開發與應用在診斷上，用以快速找出感染者並予以隔離，防止疫情擴散。目前幾乎所有專家學者皆預測新冠肺炎極有可能演變成季節性傳染病，尤其是在治療藥物與疫苗問世後，與之搭配的檢測產品勢必成為必備工具。此外，為了防止國家與區域間的相互傳播，生物安全與邊境檢疫也將成為常態，而學、研、政府單位也將進行更多更大規模的流行病學調查與監控計畫，因此相關的檢測產品商機非常巨大。

(時報資訊)