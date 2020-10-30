◎勒斃馬籍長榮女大生 兇嫌認：就是想性侵

長榮大學馬來西亞籍24歲鍾姓女大生28日晚間遭勒斃，凶嫌梁育誌下午偵訊後移送高雄橋頭地檢署偵訊，梁嫌坦承有想性騷擾、性侵女學生才會擄人，警方訊後，下午3點10分將其依照殺人、性侵、遺棄屍體等罪嫌移送。

◎美豬進口營養午餐漲價？ 侯友宜證實「這是事實！」

中央宣布明年元旦起開放含「萊克多巴胺」（瘦肉精）美國豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，外傳有學校營養午餐業者因要堅持使用國產豬肉醞釀漲價，對此，新北市長侯友宜證實「這是事實！」堅持不能用萊豬，維護孩子健康、吃得飽才是最大目的，不是漲價的問題。

◎10月颱風猛爆 今降溫！愈晚愈冷探16度

人無遠慮，必有近憂！20號颱風閃電昨生成，雖有近台機率，不過時間還有一周，有待觀察；今起東北風增強、冷空氣南下，台灣地區愈晚愈冷，不排除下探16度。

◎鶯歌永吉公園紫鈴藤盛開 花海遍佈超療癒

新北市鶯歌區永吉公園近期正值花期，美麗的紫鈴藤在公園四處盛開，紫色和粉色花朵相間，搭配園內遊憩設施、立體彩繪圖樣，成為最佳的打卡拍照景點。鶯歌區長施明慧表示，永吉公園紫色花海浪漫炸裂，花期僅有一周，民眾若要沐浴在花海得加快腳步。

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(中時新聞網)