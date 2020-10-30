F-5E戰機造成飛官朱冠甍殉職，民進黨指稱該意外不該歸責於「國軍飛機老舊，新式高教機延遲交機」。國民黨今天表示，國防部長嚴德發事後表態，3年內全數汰換F-5E戰機，顯然F-5E戰機老舊是造成此次意外的重要因素，民進黨不該為了護航硬凹；民進黨的說詞，只是為了掩飾國軍配合蔡英文高教機國造，導致F-5E延後退役的事實。

國民黨主席江啟臣昨在臉書指出，國防部原規劃在2019年汰除F-5E戰機，然2016年蔡政府上任，堅持國機國造改變計畫，使得F-5E戰機勉強延壽，導致事故發生。國民黨批評，民進黨卻硬扯，將飛機失事規責於「飛機老舊」，打擊後勤的專業維修人員，抹黑國軍、瞎扯國機國造，誤導民眾認知，消費事故意外。

國民黨質疑民進黨，根本沒有打算找出真正的失事原因，只想為執政的無能卸責。國民黨表示，相信國防部專業維修的能力，但更擔憂後續飛行員的飛安問題，即便國防部的維修能力再強，但面對只能拆用舊機零件來維修，再高明的維修人員也是「巧婦難為無米之炊」。

國民黨說明，民國104年，時任國防部副部長陳永康曾於立法院答詢時說，「空軍的F-5和AT-3分別從民國63年到74年服役迄今，這兩型飛機都已經面臨結構性的問題，還有消失性商援的問題，所以預計到民國108年，會面臨汰換關鍵時機」。

到了民國105年11月2日民進黨執政之後，國民黨立委馬文君質詢時說「原來空軍規劃6年換裝新的教練機，目前為了配合政府國機國造的政策，換裝的期程從6年變成12年？」當時的參謀長范大維回應「是12年」。馬文君進一步質疑「那這6年的空窗期怎麼辦？」

國民黨表示，對於空軍老舊戰機的問題，當時朝野立委都非常的關切，且從國防部在兩個時間點的回應對照可以發現，F-5系列戰機老舊是事實，民進黨執政後，為了配合蔡英文的國機國造，將老舊戰機延後換裝也是事實。

國民黨指出，民進黨的說詞，只是為了掩飾國軍配合蔡英文高教機國造，導致F-5E延後退役的事實，民進黨的推托卸責之詞，掩蓋不了蔡英文政府政策失能之責，難道蔡英文總統不需要向國軍及全體國民清楚說明嗎？國民黨強調絕對力挺國軍弟兄保家衛國的辛勞，但更希望找出此次失事的真相，維護飛行員的安全，讓憾事不再發生。

(中時 )