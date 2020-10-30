工業電腦龍頭研華（2395）30日舉行董事會，公布第三季合併財務報表，合併營收約130.5億元，較去年同期下滑9.3％，營業毛利為51.92億元，毛利率39.8％，合併稅後淨利19.41億元，年減9.12％，第三季每股稅後盈餘（EPS）2.52元，創同期次高紀錄。

研華綜合經營管理總經理陳清熙表示，之前已提到COVID-19對於2020年營運的影響是持續性的，第三季接單情況低於今年累計平均，暗示第四季營收持續下滑，但九月情況稍有好轉，不過，新台幣升值將影響營收成長。

若以區域而言，第三季各區營收表現普遍較第二季衰退。累計至九月營收，中國與台灣市場與去年相比成長1％與3％，各占公司營收24％與6％。而北美市場，歐洲市場與北亞市場分別衰退2％，8％與4％ ；營收占比為29％、16％與11％。

研華前九月營收以美元計價約12.8億美元，較去年同期下滑2.2％。公司表示，主要事業群中，工業物聯網事業群（IIoT）與應用電腦事業群（ACG）營收年增幅度皆為1％；嵌入式物聯網平台事業群（EIoT）與智能物聯網服務事業群（SIoT）營收則分別衰退5％ 與3％。而物聯雲事業群（原「網路暨通訊事業群」）受到專案客戶要求延遲出貨影響，累計至九月營收較去年同期衰退11％。

研華今年營收達成率因受疫情影響，預估將是金融海嘯後新低，2021年力拚恢復正成長，而產品線優化與營運效率提升為持續精進的營運重點。

(工商 )