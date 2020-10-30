受到疫情影響，部分公司讓員工減班甚至休無薪假，勞動部安心就業計畫從3月開始推動，無薪假勞工最高可補貼1.1萬。勞動部30日表示，考量如製造業等產業無薪假人數仍高居不下，因此研議讓補貼延長至2021年6月30日。

根據勞動部資料顯示，最新無薪假人數約1.3萬人。截至昨天，申請安心就業計畫的有4.66萬人，總共已發給4.07萬人，總金額4.32億元。

(工商 )