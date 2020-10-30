無薪假補貼延長！勞工最高補貼1.1萬 申請至明年6月底 17:132020/10/30 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到疫情影響，部分公司讓員工減班甚至休無薪假，勞動部安心就業計畫從3月開始推動，無薪假勞工最高可補貼1.1萬。勞動部30日表示，考量如製造業等產業無薪假人數仍高居不下，因此研議讓補貼延長至2021年6月30日。 根據勞動部資料顯示，最新無薪假人數約1.3萬人。截至昨天，申請安心就業計畫的有4.66萬人，總共已發給4.07萬人，總金額4.32億元。 (工商 ) #補貼 #勞動部 #疫情 #新冠 #安心就業計畫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 4種樣式驗明正身！台灣豬標章申請起跑 16:102020/10/30 生活 美意變調！補助輔具卻裝反 葉元之質疑評估員專業不足 11:352020/10/30 生活 港校攬台績優生 辦線上說明會 04:102020/10/30 兩岸藝文 台灣豬標章如亂貼 農委會：最重可處400萬 15:112020/10/30 生活 小心！ 即日起網購笑氣最重可處30萬元 13:122020/10/30 生活 獨／無薪假補貼 勞動部決議延長至明年 08:552020/10/30 生活 西班牙新冠確診破100萬人！成「歐盟第一」緊急狀態延長半年 03:512020/10/30 國際 《電子商務》雙11再打團體戰 PChome 24h購物設商店街及露天拍賣 15:402020/10/30 財經 OPPO A73 5G手機11／4正式開賣 價格親民僅NT$9990 12:242020/10/30 科技 基隆R線公車大減班 衝擊暖暖 04:102020/10/30 地方新聞 生活熱門新聞 雙颱接力！第20號颱「閃電」生成 關鍵路徑曝：下周恐來台 - 生活 勞工注意！勞保費率明年調高至11.5％ - 生活 - 中央社 流感疫苗接種又爆災情 死亡個案再添3人 - 生活 聯絡簿上手繪「灌籃高手」 網看完跪了：老師會沒收 - 生活 台南米糕名店花30秒裝一碗 影片曝光網罵根本裝忙：再好吃也不去 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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