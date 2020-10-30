台灣產業控股協會理事長、大聯大投控董事長黃偉祥於「台灣產業控股協會研討會」指出，台灣中小企業若持續過往的單打獨鬥，難以與大型跨國企業的資源優勢抗衡，企業需要透過結盟合作或透過併購提升經營規模、對企業資源整併進行有效利用或加速創新，或針對產業水平或垂直布局組成艦隊來以因應未來商業生態系的競爭，方能在國際商業舞台上與跨國企業一較高下。

普華國際財務公司董事長游明德則在研討會表示，從目前台灣投資控股公司的組成型態而言，企業集團內的整合占了絕大多數，只有少數案例是由併購促成的不同集團之間的合作，而「不同集團組成投資控股公司」的主要考量因素，除了擴大經營規模以因應國際化競爭，這種模式也有助於對併購後的企業組織帶來更大的管理綜效與子公司發展空間。

不過，游明德也提醒企業，對於成立投資控股公司在定位與分工、交易對價、法令遵循與稅務規劃這幾個關鍵議題上，需要先進行通盤思考與協商，並對於反托拉斯法、稅制、公司治理等法規層面可能產生的影響先進行合宜的規劃，此外，未來投資控股公司是否有機會比照金融控股公司設立專法，是值得產官學各界引發更多討論的重要議題。

為推動台灣經濟產業透過整併發展產業控股公司，以因應國際化競爭與規模化發展的挑戰，台灣產業控股協會日前舉行研討會，邀請資誠聯合會計師事務所、普華國際財務顧問公司探討企業如何透過組成產業投資控股公司提升競爭力，並與企業領袖就產業控股公司的實務、綜效與目前面臨的挑戰，分享交流意見。

(工商 )