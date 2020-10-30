2020同志遊行將在明（31日）舉行，Tesla今年再度推出「Drive with Pride 與驕傲同行：改變就是現在」活動，特別打造獨一無二的2020彩虹Model X，邀請全民分享心中對於環境、愛與關懷的提案計劃，獲選者將獲得今年最新彩虹Model X三天駕駛體驗機會。

「如果擁有一台 Tesla 電動車，你最想開著它完成什麼？」去年的活動報名踴躍，最後在數千組的報名者中，由來自嘉義的吳醫師獲選。她提案帶領一群志同道合的醫師前往台灣嘉義山區為偏鄉小學的兒童義診，將愛與醫療帶上山，不但讓偏鄉的孩子體驗到電動車的樂趣，也不在山林間留下廢氣與汙染，完成心中對於落實社會責任與環境教育的信念與行動。

即日起至 11/30，只要至活動官網（https://www.tesla.com/zh_TW/campaign/drive-with-pride）分享心中對於環境、愛與關懷的勇敢行動提案，就有機會駕駛獨一無二的彩虹 Model X 三天兩夜，實際出發，為愛行動。

(中時 )