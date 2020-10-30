立委高虹安、立德里長江和樹到立仁橋實勘，傾聽民眾心聲。（馮惠宜攝）

高喊「抗議政府無能、反對毒害大里人民」，數十名大里居民在立委高虹安、立德里長江和樹帶領下30日下午齊集大里立仁橋畔抗議大里頭汴坑溪近年每逢假日大批魚群暴斃，造成惡臭，並疾呼，政府趕快找出原因拿出對策；對此環保局指稱，連日來每天兩次抽驗水質，並對上游列管戶加強抽驗，並未發現違規情事。

大里十九甲地區沿頭汴坑溪鄰近立仁橋近月以來只要假日就有大批魚群暴斃，魚屍卡在農業灌溉排水口，造成惡臭；經民眾反應，環保局與河川局多次水質檢驗，並未發現有毒重金屬物質，認定是因為該處為民生用水與工業用水匯聚處，因今年雨水少，水體擾動少造成魚群缺氧死亡。

大里立仁橋畔抗議大里頭汴坑溪近年每逢假日大批魚群暴斃，造成惡臭。（馮惠宜攝）

但這個結果讓當地民眾無法接受，不分區立委高虹安和立德里長江和樹30日再次帶領民眾拉白布條抗議，也邀請環保局與河川局會勘；高虹安指稱，現場看起來河川漂浮泡泡、黑色物質，跟原本河川自然物質是不同的，這些死魚堵住農業用水口且造成惡臭，她疾呼，用科技的方法、全時監測去解決。

一名由台北移居到大里的里民也怒稱，為維護居家環境永不妥協，而江和樹則指稱十九甲地區有兩萬五千多人都在河堤邊運動，但那種魚群屍臭味民眾是無法接受的，希望政府單位講清楚。

對此環保局則表示，自9月27日獲悉立仁溪下有大批魚群暴斃後，立即派員每天兩度採樣，水質中並無重金屬等對人體有害物質，環保局也針對上游太平、大里工業區列管戶加強抽驗

，也未多現排放水污染情事，未來將加強監測，並不定期到廠檢測其排放水作業狀況。

(中時 )