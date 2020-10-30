中華職棒總冠軍賽31日開打，死忠球迷的副總統賴清德放話「統一獅能贏得今年的冠軍，把冠軍盃留在台南。」明天將受邀擔任開球佳賓台中市長盧秀燕今日下午出席商人節活動前受訪表示，如果賴清德輸的話，來台中市幫忙行銷農產品，「如果我輸的話，願意帶上統一獅爆炸獅子頭跑一天的行程給你看」。

盧秀燕明天受邀參加在台中洲際棒球場開戰的中華職棒總冠軍賽，首戰擔任開球嘉賓，燕子市長開球，備受關注，她表示，謝謝球團的邀請，一定會全力以赴。

盧秀燕說，她今天要來出席台中市商人節活動時，在路上已經有不少好朋友告訴她，大家爭相奔走的說，賴清德副總統放話，這次的象獅大戰，因為他是台南人，統一獅要抱回總冠軍，她要送一句話給賴清德「不可能！」

她表示，台中球迷就非常的不服氣，台中市在地球隊就是中信兄弟隊，「我們台中中信兄弟隊一定會抱回總冠軍！」

盧秀燕也邀賴副總統打賭，「如果你輸的話，麻煩你到台中市是來幫我們作客，到台中市來幫我們行銷台中市的農產品。」

她霸氣的說，「如果我輸的話，我願意帶上統一獅的爆炸獅子頭跑一天的行程給你看」，相信台中市兄弟象隊的中信兄弟一定會贏，「台中市一定會留下總冠軍！」

(中時 )