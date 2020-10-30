南投縣長林明溱（中）、立委許淑華（右2）、雲林縣農業處長魏勝德（左2）等人，共同出席農業行銷展售會開幕，大讚中部5縣市的優質農產品（南投縣政府提供／黃立杰南投傳真）

30日起至11月1日在南投中興新村中興會堂前，舉辦盛大的「中台灣農業行銷展售會」，中部5縣市農業商品與農遊賣點盡出，不只展現各縣市優質的農業成果，更規劃主題展區，讓民眾認識農業綠經濟的發展。

中台灣農業行銷展售會30日舉辦開幕典禮，由美麗的茭白筍公主手捧優質農特產揭開序幕，縣長林明溱表示，展售會包括『品味南投』、『臺中農好』、『彰化優鮮』、『幸福苗栗』、『雲林良品』五大主題館，網羅各縣市特色農特產，共計設攤150個，涵括優質農會、產銷班、合作社、青農與小農所提供的新鮮當季農產品，保證讓民眾採購新鮮、安全的商品，更展現中台灣縣市農業真正的「5夠好味」。

林明溱指出，已辦理八屆的中台灣農業博覽會，雖受疫情與中央取消補助金衝擊，但各縣市政府力挺農友拓展農特產品行銷的決心絲毫沒有減退，反而參加縣市再增加雲林，聯合5縣市自籌經費轉型為中台灣農業行銷展售會，落實拉近在地農業和消費者間的距離。

展區也設置『農業科技』展示區，每天專人操作，讓更多人瞭解農業科技在人力、產量與環境保護上的進化，透過解說來詮釋新世代科技在產量提升與維護生態環境上扮演的角色。

(中時 )