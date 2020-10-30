金鐘視帝吳慷仁出道13年，19歲時做了將近40種工作；他曾經擺過地攤、當過洗碗工，更在一年內換了6份工作，直到在酒吧工作後，因緣際會下被導演李啟源相中，自此之後，開啟了他的演藝之路。

近年來，只是要吳慷仁出演的戲，幾乎部部叫好又叫座。從《下一站幸福》的花拓也、《一把青》的郭軫，《我們與惡的距離》裡的王赦，甚至前陣子為了拍恩師曹瑞原導演的《傀儡花》，把自己變得又黑又瘦的水仔，其實不難看出吳慷仁不希望自己被定型，反倒能接受不同的挑戰。沒戲的時候，他也時常於社群平台上分享自身關注的議題和生活點滴，時常出沒在台北街頭的他，如果你運氣好，也許還能在某個小吃攤碰到。

吳慷仁貼出自己正在拔罐的照片 引起許多粉絲的關心 (圖/ 翻攝自吳慷仁臉書)

最近在正在進祕密行動的他，原來是去彰化二林商工打排球；看似行程滿檔的他，今日在臉書上PO出了一照片還置頂。照片裡，嚴重落枕的他正躺在診療床上拔著罐，看著滿背的罐子，不少網友歪樓說：「怎麼想起狀元糕」、「看起來很像背後很多紅糟肉圓」、「還以為是巨峰葡萄」；不過還是有不少人心疼他，說一定是太累的緣故、打排球得打太用力了，才會讓落枕這麼嚴重，同時也要他多休息，好好照顧自己，並且祝他早日康復。所幸拔完罐後，不舒服感緩解許多，也讓諸多擔心他的粉絲放心不少。

(中時新聞網)