苗栗區農業改良場推動天敵生物防治，與台大生物機電學系特聘教授江昭皚合作，開發全國首創天敵昆蟲「基徵草蛉」智慧化生產技術，讓基徵草蛉住進「獨居房」，透過精準餵食可避免草蛉幼蟲自相殘殺，大幅減少人力投入及生產成本，有望擴大天敵昆蟲生產規模。

苗栗區農業改良場指出，生物防治原理基於「以蟲治蟲、以菌治菌」，基徵草蛉幼蟲為蚜蟲、粉蝨、木蝨、葉蟎及介殼蟲等小型害蟲的天敵，過去生產仰賴人工飼育，幼蟲為了爭食會自相殘殺，所以飼育人員投入大量飼料先把幼蟲餵飽，卻也因生產成本及售價高，無法穩定供應，推廣深受限制。

苗栗農改場場長呂秀英指出，2016年獲農委會「產學研加速鏈結價創新農業」計畫經費支持下，與台大學術團隊合作開發天敵昆蟲智慧化生產技術，較傳統人工飼育方式降低至少7成成本，並可依需求量產，是生物防治重大突破，有利推廣減少農藥使用。

全國首創天敵昆蟲智慧生產模組在苗栗農改場生物防治分場啟用，讓天敵昆蟲「基徵草蛉」入住獨居房，精準餵食增加幼蟲存活率。（苗栗農改場提供／巫靜婷苗栗傳真）

呂秀英表示，每隻草蛉幼蟲入住「獨居房」，精準餵食可大幅提升幼蟲存活率達9成，節省飼料用量約5成，降低8成人力投入，從卵到成蟲全程自動化生產，並結合物聯網雲端智慧監控和APP管理系統，可預先設定生產排程，依照客戶訂單需求進行生產管理。

苗栗農改場說明，天敵昆蟲智慧化量產技術已成功獲得國內2項發明專利，也將台灣專業生物機電開發技術導入農業資材生產，透過農科院輔導，已打造跨域合作的生物防治產業，未來將以昆蟲智慧模組化技轉全球為目標，開創天敵產業新藍海。

苗栗區農業改良場與台大合作，開發天敵昆蟲「基徵草蛉」智慧化生產技術，目前已完成昆蟲量產模組的測試與優化，30日於苗栗場生物防治分場舉辦驗證基地揭牌暨成果發表會。（苗栗農改場提供／巫靜婷苗栗傳真）

(中時 )