台北市海砂屋都市更新案開工動土典禮，又一樁。被稱為全台最大海砂屋社區「延壽國宅」丙標，其中的「延壽I區」是中華工程在台北市民生社區執行都更成功的第三號代表作，30日正式開工動土，原住戶們亦到場觀禮，見證本案重建嶄新的里程碑。

中工表示，「延壽I區」更新前為7層樓住商混合建築物，原社區住戶203戶，於2000年經鑑定為高氯離子混凝土建築物（海砂屋），在等待更新期間曾發生天花板崩塌，鋼筋裸露等，使住戶擔心受怕，本案雖於2019年經經北市府核定相關都市更新程序，於2020年3月正式拆除。

現場特別邀請延壽I區住戶參與啟鏟動土，讓自己的家園新建自己來動土，共同參與這歷史性的一刻。海砂屋重建終於不再是美夢，期待大家相約在此重聚，迎接全新的生活。

中華工程表示，延壽I區座落於樹木青翠繁茂的民生社區，基地面積約1,500坪，更新後將打造24層鋼骨住宅地標大樓。第四號代表作延壽J區基地更高達3,000餘坪，中華工程會持續努力，與延壽國宅住戶一起共同打拼，完成告別海砂屋、都市更新的使命。

(工商 )