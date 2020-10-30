後疫情時代展覽型態改變，由外貿協會主辦的台灣國際美容展（Taiwan Beauty）今年首度轉型為純線上展覽，貿協表示，虛擬展示平台將於11月2日登場，展開為期一個月、全天24小時不間斷的展出，除了國內知名美粧品牌商及製造商，包括日和士林（養顏森活）、阿原工作室、歐萊德、慶生堂、美帥化學等業者，還有來自美國、德國、波蘭、日本、印尼等7國的業者共襄盛舉，共同拓展國際美粧商機。

貿協表示，據麥肯錫（McKinsey & Company）今年五月的報告How COVID-19 is changing the world of beauty”指出，在疫情爆發前，線上商務的銷售已不斷成長中，而爆發疫情後，消費者更加依賴網路且透過線上平台購物。由於消費模式的改變，美妝業者也更需要優化數位宣傳方式，以維持與消費者之間的溝通。

貿協指出，此次美容展線上展覽會正是呼應這樣的趨勢，讓受制於旅遊禁令的國際買主及廠商，可於虛擬平台上展示、洽談、交流，同時，主辦單位外貿協會也主動出擊，透過全球63個駐點洽邀國際買家參加線上採購洽談會，預估可促成超過60個場次的媒合會。

貿協表示，台灣國際美容展線上展即日起開放相關業者上網預先登記參觀，展覽期間將推出2大主軸的線上論壇，以及29場次的廠商新品發佈會。其中，線上論壇將剖析全球市場趨勢及美粧原料趨勢，針對全球主要美粧市場在後疫情時代的影響及轉機，邀請到包括凱度洞察（Kantar Worldpanel）、Europe & International of COSMETIC VALLEY、泰國美粧重要通路商All About you等重量級講師進行在地市場的觀察及分享。

另外，美粧原料趨勢論壇則由嘉誠化學及嘉誠微笑杯所共同籌辦，探討議題將涵蓋台灣化妝品的法規及安全性、美粧趨勢及產品運用解決方案、創新原料技術開發與應用等三大面向，希望協助相關業者在後疫情時代更加掌握國際脈動。

(工商 )