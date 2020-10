後疫情時代展覽型態改變,由外貿協會主辦的台灣國際美容展(Taiwan Beauty)今年首度轉型為純線上展覽,貿協表示,虛擬展示平台將於11月2日登場,展開為期一個月、全天24小時不間斷的展出,除了國內知名美粧品牌商及製造商,包括日和士林(養顏森活)、阿原工作室、歐萊德、慶生堂、美帥化學等業者,還有來自美國、德國、波蘭、日本、印尼等7國的業者共襄盛舉,共同拓展國際美粧商機。

貿協表示,據麥肯錫(McKinsey & Company)今年五月的報告How COVID-19 is changing the world of beauty”指出,在疫情爆發前,線上商務的銷售已不斷成長中,而爆發疫情後,消費者更加依賴網路且透過線上平台購物。由於消費模式的改變,美妝業者也更需要優化數位宣傳方式,以維持與消費者之間的溝通。

貿協指出,此次美容展線上展覽會正是呼應這樣的趨勢,讓受制於旅遊禁令的國際買主及廠商,可於虛擬平台上展示、洽談、交流,同時,主辦單位外貿協會也主動出擊,透過全球63個駐點洽邀國際買家參加線上採購洽談會,預估可促成超過60個場次的媒合會。

貿協表示,台灣國際美容展線上展即日起開放相關業者上網預先登記參觀,展覽期間將推出2大主軸的線上論壇,以及29場次的廠商新品發佈會。其中,線上論壇將剖析全球市場趨勢及美粧原料趨勢,針對全球主要美粧市場在後疫情時代的影響及轉機,邀請到包括凱度洞察(Kantar Worldpanel)、Europe & International of COSMETIC VALLEY、泰國美粧重要通路商All About you等重量級講師進行在地市場的觀察及分享。

另外,美粧原料趨勢論壇則由嘉誠化學及嘉誠微笑杯所共同籌辦,探討議題將涵蓋台灣化妝品的法規及安全性、美粧趨勢及產品運用解決方案、創新原料技術開發與應用等三大面向,希望協助相關業者在後疫情時代更加掌握國際脈動。

(工商 )