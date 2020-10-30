上市建商達麗建設（6177）今（30）日在證交所舉辦法說會，由於受到工期延後的影響，新北市三重「大景匯」將遞延到2021年第1季完工交屋，使得明年完工交屋量將呈現大爆炸格局，總計會有六大案完工，交屋量將上看183億元，挑戰歷年最大量，業績可望明顯超越今年。

達麗今天法說會由執行副總經理梁景清、協理廖政雄主持。梁景清表示，三重總銷25億元的「大景匯」將延到2021年第1季完工交屋，另外美國西雅圖「KODA」案，總銷44.25億元也預計明年第二季會完工交屋，總銷30億元的「達麗東京」、21億元的「達麗大道」、15.45億元的「CITY2」、47.5億元「達麗居山」，總計六大案，都在明年完工，合計約183.2億元。

至於2022年，則將有總銷5.1億元「達麗麗水苑」、29.05億元「達麗上東京」、40億元「國家強棒」三大案完工交屋，加上台中廣明段也可能在2022年完工，估計應有四大案完工交屋，完工量達90億元。

至於2023年，則有總銷41億元的「達麗陽明大苑」等完工交屋。

30日法說會，法人也關心未來股利政策。達麗表示，還是要由董事會決定。

法人也詢問到達麗建設第一筆跨足商用不動產的高雄米樂站前廣場的完工開幕時程？達麗表示，目前都依工程進度進行，不受疫情或缺工所影響，完工開幕時間不變，AB區分別會在明年上半年和年底開幕。

另外，法人也關心達麗如何觀察未來兩年房市的趨勢？對此，梁景清表示，目前全台房市都在資金寬鬆、超低利率的環境，加上海外台商資金回流趨勢不變，預期房市的走勢，「只要不要有重大變數干擾下，至少會好個兩年跑不掉！」

今（30）日台股大跌，達麗則逆勢開出紅盤，以29.65元收紅，漲幅0.34％，成交張數412張，收復月線。

(工商 )