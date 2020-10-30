王家梁在《黑喵知情》飾演殺人不眨眼的前法國傭兵「羅育棋」，遇到柴犬奈奈後產生變化，動物溫情陪伴填補他內心的缺口。他透露，未來想挑戰角色，包括運動類型、武打片、戰爭片等身心靈的極限，更提到想嘗試演盲人「近期因為眼睛關係，非常能了解晚上看不到東西的不安全感」。

王家梁說，因為高度近視，大學時期曾視網膜剝離，近年來眼睛長期模糊、眼乾，檢查後發現有白內障，雖然已動手術醫治，但並非一個手術就能完全處理，現在還在適應兩眼視差，約一個月可改善，但仍需要階段性醫治，「希望今年能處理好，明天以更好的狀況開始接戲。」

王家梁拍完《黑喵知情》後，更關心家中的奶油貴賓，也花更多時間跟毛小孩說話，試著了解動物的情緒。他日前也到台北內湖卓媽媽狗場，擔任毛小孩一日志工，特地送上毛小孩愛吃的罐頭、零食，並與卓媽媽一起準備毛小孩的雞肉大餐，被現場30多隻親人狗狗融化，王家梁感性地說：「這次來當志工很開心，但聽著卓媽媽建立狗場的辛苦過程滿難過的，她真的擁有非常棒的善心，很感動。」《黑喵知情》11月1日將播出精彩大結局，晚間9點LINE TV VIP會員可搶先收看、民視無線台晚間10點電視首播。

《黑喵知情》王家梁擔任毛小孩一日志工，與卓媽媽（左）合照。（LINE TV提供）

《黑喵之情》王家梁擔任一日志工，毛小孩撒嬌要抱抱。（LINE TV提供）

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