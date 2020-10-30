長榮大學鍾姓女大生遭擄殺，兇嫌梁育誌琪其實早在9月就曾對另一名該校陳姓女大生試圖擄掠未成功，女大生說當時就有向派出所、學校教官報告此事，但台南警局卻說她在10月29日前都未報案，兩方說法不一，事後女大生在網路上澄清，甚至貼出當初通聯記錄打臉警局。

根據聯合報報導，陳姓女大生當時走在距離校外宿舍不遠處，路燈全是暗的，她遭一名男子曾後方摀住鼻子和臉，因為地點離住家很近，而且剛開始認為她的同學在惡作劇，但發現遭拖行時，才開始發出尖叫，梁男也才趕緊逃回車上；她回憶道，當時只知道梁男身材略胖，身上有煙味，開的車應該是深色一般轎車。

先前在台南險遭擄的女大生在網路上張貼通聯記錄，證明當天有聯絡警方和校方。（圖／翻攝自Dcard）

陳姓女大生表示，她在事發當天9月30日，就有在房東陪同下到派出所報案，也有向學校教官報備，但因為當時資料不足，沒辦法指認兇手，因此沒有完成報案流程、拿到三聯單，她也在Dcard上張貼當天的通聯紀通聯紀錄，確定有與當地派出所和教官聯絡；外界因此質疑警局得知狀況後態度消極，才讓梁男有第二次下手機會。

先前在台南險遭擄的女大生在網路上張貼通聯記錄，證明當天有聯絡警方和校方。（圖／翻攝自Dcard）

對此，台南市歸仁分局強調「女大學生至10月29日前並未至派出所報案，亦未學校通報」，分局長楊慶裕也說，當時該女大生並未到派出所報案，是房東的女兒到派出所表示，有房客遭人試圖擄走，該女大生是昨晚聽到命案後，才又到派出所報案，女大生和警局說法不一致，外界議論紛紛。

(中時新聞網)