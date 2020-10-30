聯發科(2454)今(30)日舉辦法人說明會，由執行長蔡力行、財務長顧大為共同主持，蔡力行表示，第三季聯發科表現超標，主要是因三大產線持續助威，其中行動運算平台營收佔比更是達43%~48%，成長非常強勁，另外，在成長型產品方面，包括物聯網、電源管理、客製化晶片等均有不錯的成長，他也透露，聯發科WiFi 6晶片已受到數款高階寬頻、路由器與消費性電子裝置採用，並更跨足筆記型電腦市場，預計於今年底即有初期營收貢獻。

蔡力行表示，聯發科第三季三大產品線都有近四成或以上的季成長，帶動營收與淨利皆達到歷史新高，單季營收為973億、季成長 44%，不僅超出原先預期，更達到季營收新高，此外，營業利益及淨利也同時達到新高，展現優異的營運槓桿效益，第三季營業利益季成長97%，較去年同期更成長了一倍以上，營業利益率增加到15%，達到2015年第一季以來的高點。

蔡力行表示，聯發科第三季行動運算平台包含智慧型手機、平板電腦與Chromebook，第三季營收佔比43%~48%，營收有非常強勁的成長，主要受益於平板電腦、Chromebook、4G與5G智慧型手機產品優於預期的需求。

成長型產品方面，包括物聯網、電源管理、客製化晶片等，第三季佔比聯發科營收27%~32%，主要產品線都有強勁的季成長，物聯網產品線如智慧音箱、串流裝置與藍芽耳機的需求在第三季皆有成長，居家辦公與規格升級的趨勢持續推升WiFi 5的需求與加速WiFi 6 的採用，聯發科在市場初期即推出高具競爭力的WiFi 6解決方案，除了在高階產品取得市佔，更進一步拓展新市場，蔡力行表示，聯發科WiFi 6晶片已受到數款高階寬頻、路由器與消費性電子裝置採用，並更跨足筆記型電腦市場，預計於今年底即有初期營收貢獻。

另外，蔡力行表示，PMIC(電源管理晶片)在筆記型電腦、PC與智慧型手機等市場的需求都相當強勁，使得近期的供給吃緊，客製化晶片方面，新一代遊戲機的客製化晶片也於第三季持續放量，企業級客製化晶片專案如AI加速器與新的交換機晶片進展良好。

智慧家庭及其他產品方面，主要是電視與其它傳統消費性電子，第三季整體營收佔比約22%~27%，蔡力行表示，全球電視晶片第三季的需求復甦優於預期，尤其是數位電視，北美、歐洲與新興市場的需求都有強勁的成長，聯發科對維持全球電視產業的領導先驅地位非常有信心。

(時報資訊)