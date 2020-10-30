年底購屋旺季來臨，10月房市交易續旺，五大房仲品牌旗下門市10月交易量，均再較9月攀升，也都較去年同期成長。永慶房屋業管部協理謝志傑表示，據內部成交資料統計，今年房市僅3、4月短暫受到疫情影響，買氣略顯觀望，自5月起，國內疫情逐漸獲得控制後，市場氛圍轉趨正面，遞延買氣出籠，5至8月全台交易量月增率連續四個月呈正值，雖9月因補班讓銷售日縮減，交易量小幅下修，但交易熱度延續，10月旺季仍旺，月增率再度轉正，因此，對今年房市而言，下半年可以說是「只有旺季，沒有淡季」。

今年第三季房市淡季不淡，且房市邁入第四季後仍維持相對熱絡的買氣，由於年底前通常會有一波成家買氣，一般自用型產品買氣可望維持穩定。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，不過近期則有美國總統大選，歐洲第二波疫情增溫等外在情勢干擾，加上市場也開始關注未來是否有房市政策推出等等，中高總價買氣可能因此會略為觀望。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐則是指出，市場資金豐沛，整體房市買氣旺，物件待售期也縮短，近期雖然央行擔心過熱提出示警，未來不排除透過選擇信用管制來抑制投資交易，不過對於首購、換屋等自用族群而言，影響不大。

(時報資訊)