2020年ITF台北國際旅展今（30）日起連4天於南港展覽館連4天舉行，各飯店業者祭出超值破盤價優惠搶賺國旅商機，提前開跑的線上旅展傳出捷報，業績均較去年同期顯著成長。多家業者現場首日業績亦開紅盤，反映國旅需求暢旺。

六福(2705)今年推出各式吃喝玩樂優惠專案，線上旅展自15日提前開跑，其中「聯合住宿券」掀起搶購潮，現場則推出每日限量10組的六福萬怡「粵亮四人鴨合宴」餐券，1小時即完銷，線上旅展迄今加計現場首日業績已達2060萬元、年增達47％。

遠東集團旗下香格里拉台北、台南遠東飯店及Mega 50聯合參展，首日現場業績已突破千萬。其中，預計12月初新裝亮相的「遠東Cafe」自助餐券話題度高，下殺1.4折的住宿券同步熱銷。集團宣布26日提前開跑的線上旅展，將進一步延長至11月6日。

晶華(2707)線上旅展於26日開跑，雖然今年太魯閣晶英未參加，高雄晶英國際行館自行舉辦線上旅展、未與集團聯合銷售，但若以台北晶華、台南晶英、捷絲旅及晶泉丰旅的相同基期相比，今年線上旅展迄今業績已較去年同期倍增。

隸屬國建(2501)旗下的國泰飯店觀光事業，今年集結3品牌7間飯店擴大參展，16日便提前開跑的線上旅展業績已年增40％，現場首日業績突破200萬元，其中住宿券業績年增35％、國泰萬怡餐券首日業績達60萬元，預計旅展4天業績目標上看2500萬元。

寒舍(2739)今年祭出住宿券下殺22折、餐券最低53折優惠，線上旅展在1日便搶先開跑，並自23日於飯店內首度設置快閃櫃，截至昨日線上旅展及快閃櫃業績已較去年同期倍增，且企業大單銷售明顯增加。

天成飯店集團集結旗下5間飯店，聯合推出最低1.7折起的聯合住宿券及各式餐券，線上旅則自27日開跑，預期今年線上旅展業績可跳增達2倍。雲朗22日提前舉辦線上旅展，迄今業績已成長達3倍。

凱撒飯店連鎖今年首度集結9家飯店，自12日起舉辦線上旅展，雖僅推出3項商品，但線上業績迄今亦已締造破千萬佳績。老爺酒店集團線上旅展23日開賣，首日即創下3500萬元業績、年增達逾6倍。

(時報資訊)