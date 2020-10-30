前8場Molton台灣超級籃球挑戰賽未受重用的呂奇旻，30日卻先發打了24分鐘，貢獻全隊最高17分，幫助台啤83比77擊潰台銀，賽後問他知不知道自己的新綽號「不死鳥」，他笑著回答，「我聽說有人這麼叫我，但我也要燒得起來才行！」

「我知道郭泓志前後開了7次刀，而我的右膝開了5次，去年過年期間還在住院60天內開了兩次，或許被叫不死鳥也應該，」呂奇旻說，「我都忘記自己何時處於巔峰期了，我現在大概只有以前5成功力，甚至連以前的6成都不到吧。」

身為第13季SBL狀元，且隨即打出國家隊身手的呂奇旻，卻因右膝半月板嚴重傷勢，無奈變成打打停停的窘境，甚至為了徹底治療，他還跑去美國接受半月板移植手術，接著歷經快1年多的辛苦復健，他總算可以重新回到場上拚戰了。

「我當然想過放棄，上季結束被璞園釋出後，我考慮過不打了，畢竟一直面臨打針或開刀，」呂奇旻說，「但跟閻哥(台啤顧問閻家驊)聊過後，他問我不覺得可惜嗎？好不容易可以打了，卻打算這樣放棄，他願意再給我機會，我也接受了。」

呂奇旻坦承，連他自己都已忘記上次單場拿下17分是什麼時候了，「因為我也很久沒這樣打了，大部分進攻權都在我身上，教練團有交代我這兩場會打多一點，只希望我別想太多，少去處理球，努力跑出空檔，然後減少失誤就好。」

其實呂奇旻真是「不死鳥」，因為他的右膝傷勢雖已大致痊癒，卻在8月26日又碰上右手中指韌帶撕裂傷勢，他仍帶傷繼續上場，「這種傷勢叫錐狀指！我想只是小傷而已，我沒打算開刀，就讓它自己好就好，老實說，我連閻哥都不敢講。」

(中時 )