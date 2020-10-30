中信兄弟在台灣大賽首戰推出羅傑斯先發面對統一獅，他感謝球團、教練團給機會，並表示，明天能做的就是盡全力為球隊搶勝，對於統一「外野三帥」，羅傑斯認為總冠軍戰就是全新的開始，不去看過去對戰成績，也比擬自己將成為美國隊長，帶領球隊奪冠。

兄弟首戰先發捨棄「三冠王」德保拉，推出羅傑斯先發，主要是考量他在主場成績與近況而做出的選擇，羅傑斯則說：「明天對我來說是非常棒的機會，感謝教練、球團給機會，也代表他們對我非常有信心，我能做的就是全力替球隊搶勝。」

羅傑斯認為，球隊在經過120場例行賽的磨合，來到總冠軍戰相信大家都已經做足了準備，「相信我們一定能夠做到。」

本季統一「外野三帥」蘇智傑、林安可、陳傑憲面對兄弟3洋投德保拉、米蘭達及羅傑斯表現不甚理想，其中林安可面對羅傑斯更是10打數安打掛蛋，還吞下7次三振，儘管握有較為優勢的對戰成績，但羅傑斯認為總冠軍戰是全新開始。

「過去面對他們3人有怎樣的投球成績、內容都已經過去了，對我來說總冠軍戰就是個全新的開始，我要化身美國隊長，要來幫助球隊拿下勝利。」羅傑斯也透露，有跟媽媽說自己明天將先發，「可惜她無法來現場見證，但我會為媽媽努力，把這場勝利拿下來。」

(中時 )