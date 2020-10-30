台北國際旅展於今(10／30)日正式開展，今年六福旅遊集團旗下品牌共有台北六福萬怡酒店、關西六福莊、六福村參展，挑戰全年最低優惠，現場每天限量10組的「台北六福萬怡酒店 粵亮四人鴨合宴 4,999元」，為老饕必搶商品，今天開展1小時內立刻售罄；每天限時限量銷售的「台北六福萬怡酒店敘日平日午／晚餐單人券套組(10張／套，加贈1張) 11,000元」，平均每人只要1000元的超優惠價格，吸引民眾購買，帶動ITF旅展截至今日的整體總業績已達2060萬元，年增47％。

線上旅展搶先於10月15日開跑，「聯合住宿券 2,000元」已掀起搶購風潮，使用2張就可入住交通便利的台北六福萬怡酒店卓越客房一晚，再享總價值3,998元的贈品，等同入住台北六福萬怡酒店再暢玩六福村只要2元；或用4張住親子客最愛的關西六福莊，最多可6人同住樓中樓房，平均每人最低只要1,333元起。

現場加價購活動，大小朋友都喜愛的「六福村 雙人票999元」，優惠折扣5折，每人限購1組，一天只有100組。此外，首二日邀請到六福大明星哈比、哈妮來到現場載歌載舞，跟粉絲們近距離互動，每天都有「主廚上菜」、「美饌品嚐會」等免費試吃活動，不定時在展攤舉辦明星商品超殺優惠快閃活動。

資深饕客及玩家還會多元搭配不同產品，以享受更大優惠。購買全年最狂的「六福旅遊集團聯合住宿券 2,000元」，先使用2張入住六福萬怡卓越客房1晚及早餐2客，再加碼贈2張六福村門票跟1張關西六福莊2,000元平日住宿折抵券，整體總價值高達1.9萬元，享受21折優惠。

使用4張可平日入住關西六福莊肯亞藍天樓中樓房3人入住一晚，再贈早餐3客、超值優惠三選一(晚餐／草原歷險／狐獴觀察體驗)3人次，再加碼第4~6人免費入住(不含專案內容)，平均每人最低只要1,333元起，若於今年底前平日入住，還能再免費升等肯亞綠地房，每日數量有限；若再彈性搭配購買六福村 「四人套票 1,999元」、「單人優惠票599元」，或是現場加價購「雙人票999元」，為孩子規劃具教育意義又好玩的旅程就趁現在。

(中時 )