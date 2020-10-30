蝦皮購物今年積極佈局線上專店策略，致力創造優於實體的線上購物體驗。看好3C家電線上消費力持續上升，力邀「全國電子」進駐，串聯全國電子會員機制，透過強強聯手強攻雙11商機。

經濟部統計，近年來電子及家電產品網購接受度明顯提高。在今年網購深入民眾消費習性的環境下，蝦皮購物力拼通路化打造「線上專店」，以「蝦皮電子」提供優於實體門市的專業原廠保固，成功挹注2020年3C家電買氣彈跳、站上品牌單店業績3倍成長。

蝦皮表示，輕族群購買力持續看漲，熟齡族群的站上消費更有倍數性增加，看好此波商機，蝦皮購物聯手全國電子，持續將線下體驗帶往線上，將蝦幣回饋機制、、24小時聊聊客服功能，結合全國電子「冷氣總統級精緻安裝、家電免費延長保固、廢機回收」三服務，為消費者打造有保障的購物環境。

蝦皮購物營運部總監郭威廷表示，蝦皮購物從用戶需求出發，觀察到除了價格優惠、「保固與安裝的售後服務」也是消費者網購3C家電的考量。為了提供用戶給多的選擇，因此特別邀請全國電子成為合作夥伴，希望結合蝦皮購物的指標性電商流量、站內服務功能，雙方優勢互補挹注銷售翻倍。

全國電子則表示，全國電子持續拓展多元客層，繼Digital City品牌線上購物平台上線後，此次聯手蝦皮購物拓展官方通路外的電商服務，希望結合蝦皮擁有的流量優勢與用戶輪廓，打造專業、全面的3C家電銷售服務，互利互惠拉抬雙方聲勢及市場。

(工商 )