經濟部加工出口區管理處與東海大學攜手合作，今（30）日下午於台中軟體園區舉辦「智慧創新應用加速器基地創新培育發表會」，展現加速器創新培育特色。今日活動內容包含介紹基地創新培育特色機制、新創團隊與投資人現場交流，並安排園區內團隊分享創新成果、攤位展示，吸引許多企業主到現場參觀，試圖挖掘明日之星。

此外，雙方合作舉辦的「約農盃創新創業競賽」頒獎典禮，金日同時邀請中華民國全國創新創業總會代表與創投業者、區內外廠商、東海大學等中部大專院校校長共襄盛舉，場面熱鬧。

經濟部加工處處長黃文谷表示，基地成立至今，已陸續進駐38家新創團隊，期望聚焦智慧應用相關產業，不僅提供優質空間及軟硬體設施，更鏈結中軟園區產業資源，提供新創團隊實證體驗場域及各式共享服務資源，協助新創產業在初期發展的各式需求，期望讓新創團隊的創新解決方案能找到出口，促成新產業創生。

本次發表會共計20家廠商展出成果，包含快思公司針對中小企業開發的雲端智能先進排程解決方案，提供快速上線、輕量型的親民付費機制；洛汗國際以產品外觀造型設計、產品結構研發設計、逆向工程、VR設計、再生能源等產品工程開發，協助客戶將自有產品創造為獨特且不易仿照的商品，提升競爭優勢。

此外，雄欣科技透過融合人工智慧技術、次世代邊緣運算、資料湖泊架構，解決全球多種產業的安全與照護服務痛點；群馥科技提供投資者跨平台的投資服務，透過科技結合金融，打造智能數位證券服務，提升數位金融技術與國際能見度；摩爾資通透過醫療物聯網、結合AI科技，打造高彈性量身規劃的醫療系統和醫療儀器軟體，帶領客戶從整合走向多元創新能量。

此外，經濟部加工處更與東海大學合作，舉辦「約農盃創新創業競賽」，透過競賽鏈結學校與企業，發掘優秀人才，吸引在地新創團隊。本次競賽分大專組與新創組，今日共有18組團隊獲獎；得獎的新創團隊產品，包括人工智慧養殖管理平台、LASSIE 設備智慧監控系統、醫療代步車-人工智慧輔助剎車系統、主動式追蹤呼吸代謝儀與免接觸式電梯技術，創新力十足。

(工商 )