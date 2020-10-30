台中軌道經濟黃金10年啟動，台中烏日高鐵站將發威，高鐵站區最大招商案「高速鐵路臺中車站地區新高鐵段69、70、71地號事業發展用地開發經營案」，30日舉辦招商說明會，吸引各大壽險公司、大型建商關注，全案為70年地上權案，佔地面積達4萬8,085坪，預計下月公告招標。

交通部鐵道局於2020年10月30日於交通部鐵道局13樓會議室辦理「高速鐵路臺中車站地區新高鐵段69、70、71地號事業發展用地開發經營案」公告前招商說明會，向潛在投資人進行簡報說明與意見交流。

說明會出席業者相當踴躍，包括國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、新光人壽、三菱地所、日商大和房屋工業、興富發集團、總太地產、鄉林建設、登陽營建、新光三越百貨、遠東百貨、微風百貨、中友百貨、吸引力百貨、秀泰影城等國內多家代表性廠商，與會人數約50人，過程順利圓滿。

今天說明會由鐵道局伍副局長主持，並由招商顧問第一太平戴維斯董事長黃瑞楠，針對全案基地投資利基及招商條件，進行簡要說明。

黃瑞楠指出，隨中美貿易及台商資金回流等議題，台中憑藉著既有的精密產業聚落為資金及產業重點投資的地區，產業需求帶動總部辦公室及展示空間發展需求暢旺。此外，台中零售市場吸納中彰投消費族群，商圈服務人口約500萬人，消費力持續成長，百貨零售商機無限。高鐵台中站為全台高鐵旅運第二名的車站，每日進出人次高達6萬人次，旅客持續上升中。

他表示，捷運綠線G17站為台中市第一條捷運站之端點站，預計於2020年底通車，通車後約20分鐘可抵達市區，台中高鐵站之交通可及性將可再提高，未來將可串連台中市區的人潮與商機。

黃瑞楠表示，本招商案為台中高鐵站前第一排的完整街廓地上權，產權單純，土地面積4萬8,085坪，土地使用分區為車站專用區，全案最大總樓地板面積達14萬坪，可規劃園區型的複合式開發案，包含總部辦公大樓、百貨商場、飯店、休閒娛樂等功能。

該案為70年設定地上權，前4年權利金底價為0。

台中軌道經濟黃金10年正式啟動，透過高鐵、台鐵及台中捷運綠線的三鐵優勢，掌握中台灣軌道經濟商機，全案於預計於2010年11月底公告招標，交通部鐵道局彙整本說明會意見後，將作為後續招標文件修訂之參考。

(工商 )