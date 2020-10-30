串流媒體業者網飛（Netflix）宣布將調漲美國訂戶月費，標準方案每月漲價1美元至14美元，高級方案月費調漲2美元至18美元，基本方案則維持月費9美元。這是繼2019年1月漲價之後，網飛再度調升美國價格。

受此激勵，網飛29日（周四）股價一度大漲5％，終盤時漲幅收斂至3.7％，報504.21美元。

網飛新訂戶將立即採行最新費率，並在未來數月通知現有用戶調升月費。

網飛的各選項中以標準方案最受消費者歡迎，可同時由2個裝置收看，高級方案則可同時由4個裝置收看，並且畫質更高。

網飛調漲月費的消息並不令人意外，該公司砸下數十億美元投入於內容製作。Rosenblatt Securities資深分析師麥特南（Bernie McTernan）表示，漲價為提振收入之道，畢竟訂戶成長比起過去的水準明顯減緩。

麥特南指出，「問題只是在於什麼時候調漲價格，這也反映該公司認為人們願意為了串流服務付出更多費用，疫情已令許多影片製作中斷，這使他們手中龐大的影片庫更顯珍貴。」

網飛身為串流影片龍頭，預期2020年底全球訂戶將突破2億，其中美國與加拿大約占7,300萬人。

(工商 )