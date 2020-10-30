2021年國民黨主席選舉，究竟會由誰出線？易經命理老師高煜霖認為，從江啟臣的天運來看，勝率較高。至於韓國瑜，由於是非典型的政治人物，因此他走自己的路的機會頗高。

高煜霖在臉書粉專「易經粉絲團」指出，2021年國民黨主席選舉，由誰上位？真正關鍵，恐要經過侯友宜、盧秀燕這兩關；除非有黑馬或犯錯，否則黃金比例非江啟臣莫屬。選黨主席可能的5個人選，包括現任主席江啟臣、朱立倫，還有可能會重出江湖的韓國瑜，還有人要拱侯友宜、盧秀燕出來選。

高煜霖針對5個可能人選，用年運、天運、姓名學，分析發現，這5位明年運勢都很旺，鹿死誰手，恐要取決於合縱連橫效益後，才能確定。2021是「辛丑」年，以年運看江啟臣，是「六合」年；再來算朱立倫、盧秀燕，是「當位本命」年；侯友宜、韓國瑜則是「三合」年；都是強運年，可說難分軒輊。

高煜霖表示，侯友宜、盧秀燕若循政治慣例拚連任，參選的機率並不高，但卻是攸關戰局變化，左右結果的「關鍵角色」。

高煜霖表示，以合縱連橫分析，侯相對江，是「生扶」；對朱是「三合」；對韓是「刑剋」。再以盧相對江，是「六合」；對朱是「比肩」；對韓是「三合」。簡單說，侯比較挺江、朱，但是江啟臣是現任的主席，侯會多給一些支持力道之意；而對韓的支持力道則稍嫌不足。

盧秀燕比較有鞏固領導中心的思維，基本上會比較支持現任的江；對韓國瑜因有站台之恩，在可以的範圍內，會適度支持；與朱的互動，較少亮點，表現相對一般般。

因此從交叉組合來看，江啟臣在正常情況，減少做錯決策機率，對於侯、盧所挹注的力道，將是受惠最深的一位。

高煜霖點出，朱立倫需要多一些亮點或承諾，才能更上一層樓；至於韓國瑜，或許是非典型的政治人物關係，走自己的路的機會頗高。

高煜霖指出，從姓名學分析，江啟臣在走「啟」字「口」，建議用堅定的軟實力（稻穗），多溝通、宣揚理念，聲量會持續上升。朱立倫在走「倫」字「侖」，顯示出自信心尚未恢復，建議先成就別人，日後自有別人來成就你。韓國瑜則在走「瑜」字「王」，建議要有一位強的發言人角色，隨侍在旁，遇事避免自己跳到第一線，成為箭靶。

最後，綜合加權指數分析，從江啟臣的天運來看，「人和」自然不在話下，如此就多了三、四成的勝率。朱立倫則需要再加把勁，才能扭轉之前的負能量；至於韓國瑜的政治誠信，若無法讓選民改觀，過程還是相當辛苦。

(中時新聞網)