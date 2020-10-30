藍委憂病患、弱勢吃萊豬再製品，邱議瑩竟嗆聲「那不要吃啊」。（中天新聞提供）

萊豬明年元旦將進入台灣市場，立法院目前正在審議此案。國民黨立委吳怡玎憂心，弱勢及病患吃到萊豬再製品而受害。不料，民進黨立委邱議瑩竟在台下嗆聲，「那不要吃啊」。綠委如此毫無同理心的說法，網友憤慨反批，那就不要進萊豬啊，可以嗎？

中天新聞報導，萊豬開放進口倒數2個月，相關疑慮跟健康問題，執政黨都未做出合理解釋及可安民心的相應作法。吳怡玎就表示，執政黨應該多替弱勢跟病患想想，因為他們是最有可能吃到含瘦肉精的豬肉再製品，不過她話才講到一半，邱議瑩卻在台下大聲插話，「那不要吃啊」。

邱議瑩急欲護航萊豬的行徑，吳怡玎非常不以為然，她說，食用豬肉再製品許多是「經濟弱勢」，如果是有錢有時間的人，誰要去吃再製品？記者問邱議瑩，為何說不吃豬肉再製品，她表示自己已10年不吃豬肉再製品，但一看到是中天新聞堵麥，立刻說謝謝，不願再受訪。

綠委如此大言不慚，網友紛紛留言痛批，「說那不要吃，那人民要說那就不要進萊豬啊，可以嗎」、「選民意代表不是來捍衛民眾健康，而是來說風涼話的？」、「薪水綠委領，食安人民擔，真的是愛台灣的表現啦！」、「嗯……高雄人選的好立委，教你們別吃豬肉再製品，聽到了嗎？肉包，貢丸，肉圓……都別吃了」、「不吃？那幹嘛開放嘞？」、「贊成進口的人請每天吃給大家看」、「何不食肉麋？」

(中時新聞網)