針對2020台北國際旅展，凱撒飯店連鎖祭出「減少販售品項、增加多元選擇、降低套券門檻」的策略奏效，除讓網友激推、鄉民瘋揪團購線上旅展有突破千萬的好佳績，旅展現場更是卯足全力加碼超值的餐券限時特賣活動，吸引了滿滿的排隊人潮，首日就創下近400萬的業績，單筆最高金額為12萬。

9家飯店今年僅推出三項強檔商品，買5送1的聯合住宿券與下殺59折起的聯合餐券均是史無前例的超低折扣，足夠誘因讓消費者先買下優惠的商品，再去思考要使用在哪家飯店，成功縮短消費者猶豫不決的時間。口碑暢銷的凱撒飯店連鎖聯合餐券套票組，有別往年10張一套的高門檻，今年的限量「精裝版」每套5張3,000元，最低5.9折起的超狂優惠加上低總價好入手，線上開賣後已突破千套。

挾此氣勢、乘勝追擊，於旅展現場每日早上10點與下午2點特別安排「凱撒飯店連鎖聯合餐券限時特賣活動」，前50名買兩套再贈送1張，等於平均每張只要545元。許多民眾為要買到超值餐券，活動開始前1小時就已經在現場等候。

凱撒飯店連鎖今年首度推出的聯合住宿券每張只要2,500元，適用全台9家飯店！不但是空前絕後的價格，更祭出買5送1的超狂回饋，等於每晚只要2,083元的驚喜優惠價！因應安心旅遊千元補助結束，「台北凱撒大飯店」、「台北凱達大飯店」與「凱旋酒店」更直接宣布聯合住宿券加碼房型升等與早餐等超過千元的價值回饋，讓民眾直呼太貼心。

聯合住宿券中的趣淘漫旅品牌「趣淘漫旅-台北」、「趣淘漫旅-台南」以及今年6月新開幕以繽紛熱氣球為主題的「趣淘漫旅-台東」則是特別加碼，使用兩張券連住兩晚，另贈趣淘漫旅三館通用平日住宿券乙張（期限6個月）。此外，憑2張券可入住城市度假聖地的「板橋凱撒大飯店」與國境之南的度假天堂「墾丁凱撒大飯店」。買越多省越多，歡迎大家一起揪團買起來~讓國旅繼續爆棚！另外還有趣淘漫旅-台南推出的「CHAM玩一日券」每張僅需1,200元，邀大家展開一場華麗的冒險之旅！

為慶祝凱撒飯店連鎖第十家飯店「趣淘漫旅-台東」今年開幕，特別搬入充滿童趣繽紛的熱氣球主題網美牆，融入凱撒飯店連鎖旗下9間飯店的時尚感元素，將成為旅展現場最大亮點，拍照打卡免費送純天然的莫凡彼冰淇淋一盒(定價90元)或瑞士喜諾Hero三入草莓果醬組(定價75元)，邀請各路網美、文青們至凱撒飯店連鎖攤位。

(中時 )