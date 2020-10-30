依「勞工保險條例」規定，勞工保險普通事故保險費率自明年1月1日起調高至10.5％計算普通事故保險費，勞保局表示，如以現行最高投保級距的4萬5800元計算，保費將新增229元，依分擔比率計算則勞工每月要被多扣46元、事業單位多負擔160元、政府則多負擔23元，每月約可多掖助16.4億元保費收入、全年保費收入增加197億元。

勞保局納保組副組長吳依婷表示，普通事故保險費率調整通知作業，已在今年9月份的保險費繳款單背面印製通函周知投保單位，而配合基本工資調整，修正的「勞工保險投保薪資分級表」，預計在今年11月中旬置放於公告於勞保局官網。

據勞保局統計，今年6月的應計保險費約達339億餘元，明年調整普通事故費率後，每月保費收入約可達355億餘元，但每月的支出仍大於收入，持續「收不抵支」。

另外，勞工保險職業災害費率除採經驗費率，每3年精算調整外，被保險人數達70人以上的投保單位，其職業災害保險之行業別災害費率併採「實績費率制」，每年按單位前3年職業災害保險給付總額占應繳職業災害保險費總額比例增減調整。

而110年適用實績費率達1萬2728家投保單位適用勞工保險職業災害保險，其中減收費率者達9718家，加收費率者則有2131家，維持原費率者則有879家，通知作業已在今年10月函知相關單位。

(中時 )