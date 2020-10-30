「2020台中休閒美食展」10月30日至11月2日在台中世貿盛大登場，有別於以往，今年受疫情影響參展攤商銳減15％，唯主辦單位也發揮巧思結合「第12屆台中素食健康展」同步展出，也邀請台中市工策會規劃台中十大伴手禮共同參展，並與HACCP中華食品安全管制系統發展協會以及大聯合環控公司共同合作，規劃防疫主題區與每日專題講座。

受疫情影響，往年六月間舉辦「2020台中休閒美食展」延至10月30日登場，今年也因為經歷疫情，人們對食品衛生的期待更高，有關除菌的議題備受關注，大會今年特別與HACCP中華食品安全管制系統發展協會以及大聯合環控公司共同合作，規劃防疫主題區與「環境與食安論壇」，邀請重量級專家分享防疫知識與了解食材處理預防中毒等議題。

另，今年更多業者提供在家料理的食材與選擇，首度參展的可界公司帶來典藏百年的義大利巴沙米克醋與鯷魚露、米其林三星主廚御用指定的西班牙橄欖油，在家也能創造道地異國美食。

現場，台中市工商發展投資策進會也規劃「台中10大伴手禮」專區，包括：陳允寶泉、日珍香、采蜂林、日晴、豬寶妹、麵本家、正昇、梨子咖啡館、法布甜、黑橋牌、沁木手作、三點一刻、小林煎餅及台中市農會，也將獲獎商品都在展中呈現。

「2020台中休閒美食展」10月30日至11月2日在台中世貿盛大登場。（馮惠宜攝）

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