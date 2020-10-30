第21屆國家文藝獎30日於淡水雲門劇場舉行頒獎典禮，高齡95歲的建築師王秋華接受蔡英文總統頒獎，王秋華表示，「做房子並不是了不起的事，要想問題在哪，想解決辦法，建築整件事都辛苦，但能做得好會覺得很高興。」蔡英文致詞時表示，「藝文創作的力量撫慰了情緒緊繃的台灣社會」而台灣創作的多元除了仰賴自由的環境，「更有賴前輩藝文工作者長期的耕耘。」

本屆國家文藝獎得主包括小說家黃娟、藝術家莊普、音樂家陳中申、舞蹈家古名伸、劇場創作者王墨林、建築師王秋華及紀錄片導演柯金源。典禮由布拉瑞揚編舞、舞者黃珮華演出的《秋．華》揭開序幕，向建築師林秋華致意。

王秋華是第一代華人女建築師代表人物，在美國曾參與逾50座教堂建築工程，返台後在建築教育上不遺餘力，並設計許多現代化圖書館，堪稱台灣圖書館建築的權威，作品強調美學與工藝必須建立在環境與人性的基礎上。

踏著舞步相擁而泣，長期推動接觸即興的舞蹈家古名伸，自啟蒙師亦、是第9屆國家文藝獎得主林麗珍手中接過獎座，古名伸認為舞蹈堪稱台灣奇蹟之一，在台灣卻沒有產業做後盾，希望政府單位成立國家級舞團，讓舞蹈不再是國內藝術弱勢；作家黃娟雖不克返台，其「楊梅三部曲」寫一個家族與小鎮的歷史，透過代領人表示，「希望為台灣留下歷史資料」。

藝術家莊普笑稱年輕時其實想當搖滾樂歌手，他認為藝術家不可能只靠自己成就，感謝一路以來藝術家朋友的激盪，「陪伴的不只是生活，更是一起創造歷史」；音樂家陳中申特別感謝啟蒙師賴德和讓自己建立起對民族音樂的信心，堅信「音樂沒有國界但有國籍」從民間音樂中汲取養份。

「烏鴉與惡魔是領導人的天使」紀錄片導演柯金源希望自己以紀錄片傳遞的各種資訊，能成為掌權者的天使訊息！希望劇場中呈現的不是被踏平的商品，在革命、前衛、反抗已被遺忘的今日，戲劇類得主王墨林期許「以戲劇行動者的身分，將左翼燈火再傳下去」。

(旺報 )