新冠疫情的反撲壓蓋了經濟成長預期，歐股周五開低，即將出現自今年三月以來最大的周線跌幅。

周五泛歐Stoxx 600指數早盤跌0.95點或-0.28%，為340.81點。對於美股科技大咖季度財報獲利表現反應平淡，歐股科技部門下挫0.8%。

蘋果新5G iPhone延後推出，消費者延後入手。蘋果相關供應商荷蘭設備廠AMS、英飛凌、德國Dialog半導體分別下挫0.6%~1.6%之間。

法航-荷航集團跌0.4%。該航空集團宣布10.5億歐元的第三季營業虧損，並警告新的移動限制將讓集團營運在第四季更糟，預計法國航空第四季營運規模將為去年同期的不到35%。

法國營建材料集團聖戈班(Saint-Gobain)漲3.9%，為少數上漲個股，該公司全年獲利展望獲得改善。

泛歐600指數目前約跌0.3~0.6%，依照目前情形，周線將下跌逾6%，將僅次於三月中旬的周線暴跌18%難以超越紀錄。

(時報資訊)