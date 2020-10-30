全球健康照護支出攀升，預估2030年將超過15兆美元，AI與5G等技術進展，加上照護人力不足與精準健康的需求，使公私部門皆積極投入智慧健康照護發展。工研院觀察指出，高齡化趨勢下，無疑的將使得全球健康照護支出攀升，據預估至2030年醫療需求人口將大幅攀升成長超過50%，達到超過15兆美元以上支出，全球醫療增加速度已明顯超過經濟成長，不僅世界衛生組織(WHO)對此趨勢已提出相關警訊，未來中長期更對醫療院所、各國財政支出更是龐大負擔與挑戰。

照顧人力缺乏，是另一個全球問題。據衛福部統計資料，2019年，臺灣平均每千人護理師為7.33位，每千人執業西醫師2.1位，不論醫師或護理師，目前都仍低於鄰近亞洲更高齡化的日本市場、及目前最積極結合智慧健康照護發展的美國。根據經濟合作暨發展組織(OECD)，目前不論政府公部門、或民間企業現階段都積極投入智慧健康照護發展。

除了全球大環境趨勢之趨動力外，數位化產品技術與服務發展日趨成熟，改變現代人對健康管理觀念，個人化健康促進更易實現，例如：穿戴式醫療裝置、科技輔具、數據分析等，帶動智慧健康照護的快速發展。

5G通訊網路的發展，是近年科技應用發展的重大進展，對健康照護領域的影響也受到相當的重視。從5G發展較為領先的國家的5G政策規劃中，便可觀察到各國在發展5G應用服務時，對健康照護領域的關注。例如：2019年在中國大陸國家衛生健康委員會的指導下，醫療領域與電信營運商共同制定5G醫療的建設標準(基於5G技術的醫院網路建設標準)；2019年日本總務省則要求電信業者需在兩年內提供43個縣5G服務，且優先規劃實現遠距醫療服務，以改善高齡化所造成的人力缺口問題；2020年南韓科學技術情報通信部將《5G+戰略》中非授權頻譜70GHz頻段優先提供給數位健康照護產業應用。

(時報資訊)