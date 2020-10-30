兆豐銀行統籌主辦廣達(2382)暨旗下子公司Quanta International Limited 3+2年期美金12億元聯合授信案，兆豐銀行董事長張兆順及廣達電腦董事長林百里今天出席共同換約。此次聯合授信案為今年以來美金聯貸金額最大之案件，將提供廣達電腦暨QIL償還既有金融負債暨充實中期營運週轉金之用，由兆豐銀行統籌主辦，最終由台新銀行、台北富邦銀行、台灣銀行、中國銀行、合作金庫、永豐銀行、彰化銀行、華南銀行、交通銀行、土地銀行、上海商銀、第一銀行、新光銀行、元大銀行、中國信託、玉山銀行及遠東銀行等共18家行庫共同參與。

廣達為全球Fortune 500大公司之一，除台灣外，生產及服務據點橫跨亞洲、美洲、歐洲等地區，以「台灣設計、智慧製造、全球運籌及銷售」為全球佈局之主軸，並在台灣、中國上海、常熟、重慶及泰國等地建置高效率之生產基地。受惠於宅經濟帶動Chromebook需求，廣達電腦今(109)年9月筆電出貨量達640萬台、年增率82.9%，繼8月以630萬台創下歷史新高後再度刷新單月出貨紀錄；累計今年前3季筆電出貨量達4,010萬台、合併營收新台幣7,878.3億元，年增率分別達58.5%與7.6%，表現亮眼；因看好遠距辦公和Chromebook需求將持續到110年，第4季可望維持強勁營運動能，前景看好。

在各大行庫踴躍認參下，此次聯合授信案超額認參以推案上限美金12億元簽約。

(時報資訊)