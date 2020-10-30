聯發科(2454)今(30)日舉辦法人說明會，執行長蔡力行認為，5G手機快速成長是聯發科非常好的機會，預估今年全球5G手機出貨量將達到先前預估高標的2億支，2021年則至少成長1倍。

行動晶片為聯發科今年對大成長動能，也帶種聯發科第三季營收衝上歷史新高，每股獲利8.42元，則是改寫6年新高，蔡力行表示，聯發科今年在4G與5G市場市佔率皆有提升，5G方面，隨著5G轉換速度加快，預估今年全球5G手機出貨量會達到先前預估高標的2億支，2021年則會有至少1倍的成長，

蔡力行表示，市場中5G手機快速成長是聯發科非常好的機會，聯發科目前在各市場與所有主要的Android手機品牌皆有合作，儘管手機品牌間的市佔可能受美中貿易影響有潛在變動，聯發科仍有信心能在各個市場區塊中都維持不錯的市佔率。

蔡力行表示，聯發科的5G觸角也延伸至全球市場，搭載高階天璣1000系列的LG 5G手機於第三季在美國發表， OPPO搭載天機 800 的產品也將於第四季在歐洲市場發表，明年預計將會有更多產品在全球市場亮相，產品方面，採用新一代高階天機5G晶片的手機將於明年初量產，在主流市場方面，搭載天機720 的多款機種將於第四季放量，下一顆主流市場SoC於年底出貨，完整支援不同價格帶的5G手機，毫米波產品開發順利；除此之外，聯發科與英特爾合作的首個筆記型電腦專案將於2021年上半年量產，並有新專案在進行中。

4G部分，蔡力行認為，市場需求於下半年強力彈升，仍有相當的市場規模，隨著市佔率提升，今年4G出貨量將會有不錯的成長。

(時報資訊)