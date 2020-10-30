德國經濟部周五表示，今年該歐洲最大經濟體將萎縮5.5%，修正此前萎縮5.8%的預測，而2021年將為成長4.4%。

雖為歐洲防疫模範生，但德國今年仍飽受新冠疫情干擾。德國將在下周一的2日實施全國範圍的「斷路」封鎖，設法遏止病毒擴散。

經濟部新的全年預測意指，德國今年將面臨二戰以來的最大衰退之一，但是也意味著衰退情形還沒有2009年金融風暴那般嚴重。該官方預測也符合路透之前對分析師的調查。

(時報資訊)