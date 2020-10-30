《國際經濟》德國今年GDP將萎縮5.5％ 17:392020/10/30 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國經濟部周五表示，今年該歐洲最大經濟體將萎縮5.5%，修正此前萎縮5.8%的預測，而2021年將為成長4.4%。 雖為歐洲防疫模範生，但德國今年仍飽受新冠疫情干擾。德國將在下周一的2日實施全國範圍的「斷路」封鎖，設法遏止病毒擴散。 經濟部新的全年預測意指，德國今年將面臨二戰以來的最大衰退之一，但是也意味著衰退情形還沒有2009年金融風暴那般嚴重。該官方預測也符合路透之前對分析師的調查。 (時報資訊) #全國 #德國 #萎縮 #預測 #國際經濟 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際金融》歐洲央行頂住寬鬆壓力 歐股小跌0.12％ 10:002020/10/30 財經 《國際金融》科技股走軟 歐股周線恐大幅下滑 17:392020/10/30 財經 《國際油價》疫情惡化 倫敦油市續跌近4％ 10:002020/10/30 財經 《國際產業》法航荷航集團Q3淨虧損16.6億歐元 警告再惡化 15:402020/10/30 財經 全球面臨衰退 普丁：必須承認大陸仍是世界經濟的驅動力 18:522020/10/30 兩岸 《國際經濟》下周國際新聞事件 13:582020/10/30 財經 大聯大董座：台灣中小企業需結盟 才能打與國際企業抗衡 17:122020/10/30 財經 台北國際旅展登場 富邦J POINTS卡最高6％回饋應援 13:192020/10/30 財經 美Q3經濟成長率飆歷史新高 04:102020/10/30 全球財經 第三季GDP成長 經長：會很不錯 04:102020/10/30 財經要聞 財經熱門新聞 台積電殺完沒？專家爆400必破 撿槍買點太驚嚇 - 財經 大選剩3天要逃命？專家爆美股最恐怖殺盤 - 財經 散戶驚嚇！台積電又殺了 大咖狠倒貨原因曝光 - 財經 斷貨後！華為手機「驚見逃生門」 晶片一哥有救了 - 財經 想買台積電小心！下300股變300張 違約交割2大補救曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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