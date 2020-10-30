證交所「109年度證券經紀商及自營商高階主管業務宣導會」已於10月30日舉辦並圓滿完成。本次宣導會為增進證券商及證交所互動交流，及表揚優異證券商對提升證券市場電子式下單比重的貢獻而舉辦，除敦請金管會證期局副局長郭佳君蒞臨指導外，並邀請證券櫃檯買賣中心副總周惠美及券商公會秘書長簡宏明一同參與及擔任「109年度電子式下單競賽頒獎典禮」頒獎人。

證交所總經理簡立忠表示，自105年首度舉辦證券商電子式下單競賽以來，今年是第5年舉辦頒獎典禮，首年競賽時，電子下單成交筆數及成交金額占市場比率分別只有51％及47％，而今年9月已大幅成長至74％及71％，成功達成105年主管機關「金融科技發展策略白皮書」設定的證券電子式下單7成的目標，並寫下臺灣資本市場數位化的里程碑。電子式下單能有如此輝煌的成績，有賴主管機關大力的支持及各證券商對活絡證券市場電子下單之貢獻。

郭佳君表示，感謝證券商和證券周邊單位持續配合政府政策，致力推廣電子式交易並發展金融科技。為協助業者面對金融科技所衍生的業務衝擊及提供必要協助，金管會已整合相關領域資源，在今年8月發布「金融科技發展路徑圖」並預計於下個月啟動。

此外，為接軌國際並在兼顧投資人權益及風控下，進一步擴展證券商業務，在今年年底金管會即將規劃推出「資本市場藍圖」。未來金管會將持續傾聽業者意見，並冀共同提升臺灣資本市場的國際競爭力。

本次宣導會除頒發獎牌予獲獎證券商以資勉勵外，並由證交所交易部及券商輔導部進行「股票造市者制度」及「建立證券商資通安全分級防護標準」專題簡報，期證券商瞭解證交所重大業務之規劃及推動進度。

證交所並感謝證券商代表熱情參與，透過舉辦此活動，期能協助與證券商共同努力，提升我國資本市場效能及競爭力。

(工商 )