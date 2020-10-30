「桃園招商巡迴列車」30日於龜山工業區登場，由服務中心主任廖錦同及經濟發展局專門委員江信潔共同主持，桃園市政府投資服務中心，介紹投資環境、發展現況及未來產業用地規劃開發，以及提供廠房土地最新資訊。

桃園市經濟發展局「月月都有土地媒合會」，招商服務列車將辦理至本年底，截至目前為止已進行到第2場次。今天招商服務列車開到龜山工業區，參加之廠商包含台達電、高林股、新日興、嘉彰、台灣日立江森自控等知名廠商，共計37家企業參與。與會廠商提出有關產業園區開發期程、土地，擴增廠房等議題，由投資服務中心逐一向廠商說明；向「土地廠房供需媒合平台」之仲介業者詢及最新之土地廠房資訊。

經濟發展局表示，本系列活動之宗旨係為建立與企業雙向交流平台，讓廠商進一步了解桃園投資環境及土地資訊，加碼提供企業服務與即時協助，協助加速投資，促進經濟發展。後續列車將開至中壢工業區及大園工業區，敬邀企業共襄盛舉，最新資訊將於投資通網站https：／／invest.tycg.gov.tw／公布。

(中時 )